Die Welt: Из Польши звучат сильные слова - снова

Об этом сообщает Герхард Гнаук в своей статье «Из Польши звучат сильные слова – снова», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В Польше новый президент, шестой с 1989 года: Анджей Дуда. В четверг, консервативный политик принял присягу в парламенте. Он будет «президентом всех поляков». Но общество разделено во многих отношениях. Это парадокс: два политических лагеря, которые заполняют почти всю сцену, и оба вышли из большого движения «Солидарность».

В 2005 году две основные партии, консервативная и либеральная, почти объединились в коалицию. Но затем они и их сторонники рассорились. Разногласия между светско-либерально-прогрессивными и католическо-националистическо-традиционными силами усилились. Временами они даже забывали о здравом смысле и общем благе.

Поэтому сейчас внимательно следят за тем, какие акценты расставляет Дуда: Оставит ли он предвыборную борьбу позади и – по словам Йоханнеса Рау – выберет «примирение вместо раскола»? Дуда что-то говорил на этот счет. Но новый человек может также стремится к переменам. Даже если он консервативный: «Мы должны лучше защищать наш суверенитет, больше заботиться о сохранении нашей культурной идентичности и наших экономических интересов», - основное предложение Анджея Дуды.

Угольная страна Польша защищает себя от декарбонизации

Внешнюю политику не нужно переворачивать, но ее необходимо «исправить». Конкретно: больше защиты от НАТО. Введение евро мы отложим в долгий ящик. Мы выступаем против общеевропейской политики декарбонизации. И мы хотели бы быть региональным лидером в Центрально-Восточной Европе. Старая польская надежда, о которой не все рады слышать.

Даже между Берлином и Варшавой может быть больше трений, даже возможно в той же мере, как у премьер-министра Ярослава Качиньского восемь лет назад. В любом случае, у Дуды есть определенные планы.

У его знаменитого предшественника, бывшего лидера рабочего класса Леха Валенсы, уже наготове соответствующий комментарий: «На словах – он неплохой. А на деле – нам придется подождать».