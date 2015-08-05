На химзаводе в Германии прогремел мощный взрыв, ранены более десятка человек

В среду, 5 августа, на химическом предприятии в немецком городе Крефельд прогремел мощный взрыв, пишет Deutsche Welle.

Как сообщил представитель пожарной службы, взорвался бак с азотом, из-за чего произошло частичное обрушение здания на территории химзавода.

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По предварительным данным, в результате инцидента ранения различной степени тяжести получили более десяти человек. Точная причина взрыва пока не установлена.