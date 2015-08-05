Протестующие в Ереване требуют отставки Комиссии по регулированию общественных услуг

Как следует из заявления совета гражданского движения "Вставай, Армения!", с этой целью будет организован сбор подписей, передает ТАСС.

Несмотря на то, что распределительная компания "Электрические сети Армении" (ЭСА) завершала каждый из последних нескольких финансовых лет с убытками, комиссия- регулятор удовлетворяла заявки ЭСА на рост тарифов на электроэнергию, отмечается в заявлении. По состоянию на 1 января, потери фирмы составляют $117 млн.

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По утверждению протестующих, ко дню подачи заявки на очередное повышение тарифов ЭСА исчерпала свой уставной капитал и подлежала ликвидации в установленном законом порядке.

"Граждане Армении предъявили властям разумное требование прекратить финансирование предприятия-банкрота за счет потребителей, а КРОУ - признать недействительным решение о повышении тарифа" на 16,7%, указывается в документе.

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Ранее УНИАН сообщал, что «Электрические сети Армении», которые находятся в собственности российской компании, оштрафовали на 126 тысяч долларов по причине нарушения прав потребителей.