В Турции произошел взрыв на газопроводе

11:57, 04 августа 2015
Мир
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На газопроводе Баку-Тбилиси-Карс-Эрзерум в Турции произошел взрыв.

REUTERS

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Sabah.

Взрыв произошел в северо-восточной провинции Карс. Из-за взрыва подача газа остановилась.

Местные власти сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет. Они обещали расследовать обстоятельства инцидента.

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Ранее утечка газа произошла на трубопроводе между Турцией и Ираном в результате обстрела.

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