В Турции произошел взрыв на газопроводе
11:57, 04 августа 2015Мир
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На газопроводе Баку-Тбилиси-Карс-Эрзерум в Турции произошел взрыв.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Sabah.
Взрыв произошел в северо-восточной провинции Карс. Из-за взрыва подача газа остановилась.
Местные власти сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет. Они обещали расследовать обстоятельства инцидента.
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Ранее утечка газа произошла на трубопроводе между Турцией и Ираном в результате обстрела.
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