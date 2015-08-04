В Турции произошел взрыв на газопроводе

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Daily Sabah.

Взрыв произошел в северо-восточной провинции Карс. Из-за взрыва подача газа остановилась.

Местные власти сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет. Они обещали расследовать обстоятельства инцидента.

Читайте такжеВ Турции произошел мощный взрыв на нефтепроводе

Ранее утечка газа произошла на трубопроводе между Турцией и Ираном в результате обстрела.