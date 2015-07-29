Экономические санкции ЕС в отношении России поддержали еще шесть стран

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Евросоюза.

«Страны-кандидаты (в члены ЕС - УНИАН) Черногория и Албания, а также члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат соответствие их национальной политики решением Совета», - говорится в сообщении.

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Также в пресс-релизе говорится, что ЕС принял к сведению обязательства стран и приветствует его.

Как известно, Совет ЕС официально принял решение продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2016 года.