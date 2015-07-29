Аэропорт Рима временно прекратил работу из-за лесных пожаров

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Roma Today.

Согласно информации, пожар начался в полдень на территории позади аэропорта.

Пламя охватило сорняки и кустарники и распространилось из-за сильного ветра.

Район пожара находится близко к магистрали, которая проходит параллельно периметру аэропорта.

На место происшествия выехало десять пожарных бригад, а также представители гражданской обороны и полиции.

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