Аэропорт Рима временно прекратил работу из-за лесных пожаров
16:58, 29 июля 2015Мир
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Из-за лесного пожара в международном аэропорту Фюмичино были отложены все вылеты.
Пожар заблокировал работу аэропорта Фюмичино / Фото: romatoday.it
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Roma Today.
Согласно информации, пожар начался в полдень на территории позади аэропорта.
Пламя охватило сорняки и кустарники и распространилось из-за сильного ветра.
Район пожара находится близко к магистрали, которая проходит параллельно периметру аэропорта.
На место происшествия выехало десять пожарных бригад, а также представители гражданской обороны и полиции.
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