Боевики ИГ расстреляли 120 мирных жителей в иракском Мосуле

Об этом сообщил во вторник канал Al Arabiya, передает ТАСС.

По заявлению медиков городской клиники Аль-Адали, "только за последние 48 часов в морги нескольких больниц Мосула доставлены тела более 120 горожан, с которыми расправились боевики ИГ".

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Сотрудники медучреждения подтвердили, что подавляющее большинство жертв были убиты выстрелом в затылок - способом, характерным для экстремистов из ИГ.

Причем почти все мосульцы, расстрелянные в эти дни боевиками, содержались под разными предлогами в тюрьмах, за которыми следят сторонники группировки.

Практически одновременно с известием о массовом расстреле губернатор провинции Найнава, столицей которого является Мосул, Асиль ан-Наджифи сообщил, что за тот же период ИГ отправило за решетку новую группу мирных жителей.

По его словам, было арестованы не менее 350 человек, "преимущественно бывшие военные и государственные чиновники, работавшие в различных структурах по проведению выборов в провинции".