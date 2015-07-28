Боевики ИГ расстреляли 120 мирных жителей в иракском Мосуле
Более 120 жителей иракского города Мосул расстреляны боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) за минувшие двое суток.
Об этом сообщил во вторник канал Al Arabiya, передает ТАСС.
По заявлению медиков городской клиники Аль-Адали, "только за последние 48 часов в морги нескольких больниц Мосула доставлены тела более 120 горожан, с которыми расправились боевики ИГ".
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Сотрудники медучреждения подтвердили, что подавляющее большинство жертв были убиты выстрелом в затылок - способом, характерным для экстремистов из ИГ.
Причем почти все мосульцы, расстрелянные в эти дни боевиками, содержались под разными предлогами в тюрьмах, за которыми следят сторонники группировки.
Практически одновременно с известием о массовом расстреле губернатор провинции Найнава, столицей которого является Мосул, Асиль ан-Наджифи сообщил, что за тот же период ИГ отправило за решетку новую группу мирных жителей.
По его словам, было арестованы не менее 350 человек, "преимущественно бывшие военные и государственные чиновники, работавшие в различных структурах по проведению выборов в провинции".