В Польше в автобусной аварии погибли четыре украинца (фоторепортаж)

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Polska Times.

В результате аварии 4 человека погибли, десятки получили ранения.

Согласно сообщению, автобус, ехавший по трассе №17, в 2 км от Гарволина, при невыясненных обстоятельствах съехал на встречную полосу, скатился в кювет и врезался в дерево.

Всего в транспорте находилось 49 человек, 21 пассажир получил ранения.

Читайте такжеДТП в Румынии: трое украинцев погибли, один травмирован (фоторепортаж, видео)В то же время Gazeta Wyborcza сообщает, что в автобусе находилось около 60 человек.

Gazeta Prawna со ссылкой на сотрудника местной полиции Анджея Левицки сообщает о 20 раненых.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Румынии 21 июля погибли трое украинцев, один получил тяжкие телесные повреждения.