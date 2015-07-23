В Польше в автобусной аварии погибли четыре украинца (фоторепортаж)
В четверг в 6 часов утра вблизи города Гарволин на востоке Польше автобус с украинцами на борту врезался в дерево.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Polska Times.
В результате аварии 4 человека погибли, десятки получили ранения.
Согласно сообщению, автобус, ехавший по трассе №17, в 2 км от Гарволина, при невыясненных обстоятельствах съехал на встречную полосу, скатился в кювет и врезался в дерево.
Всего в транспорте находилось 49 человек, 21 пассажир получил ранения.
Читайте такжеДТП в Румынии: трое украинцев погибли, один травмирован (фоторепортаж, видео)В то же время Gazeta Wyborcza сообщает, что в автобусе находилось около 60 человек.
Gazeta Prawna со ссылкой на сотрудника местной полиции Анджея Левицки сообщает о 20 раненых.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Румынии 21 июля погибли трое украинцев, один получил тяжкие телесные повреждения.