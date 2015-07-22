Исследователи назвали страну ЕС с самой высокой продолжительностью жизни

Таковы данные Евростата, сообщает «Европейская правда».

При этом средняя продолжительность жизни женщин за десять лет возросла на 2,4 года и в 2013 году составила 83,3 года. Продолжительность жизни мужчин увеличилась на 3,3 года и составила 77,8 лет.

Самая меньшая продолжительность жизни мужчин зафиксирована в Литве – 68,5 лет, самая большая - в Италии (80,3 года).

Женщины меньше всего живут в Болгарии – 78,6 лет, дольше всего – в Испании (86,1 года).

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Самыми быстрыми темпами средняя продолжительность жизни в ЕС в течение десяти лет росла в Эстонии – на 6,4 года для мужчин, на 4,5 года – для женщин.

Стоит отметить, что в Украине средняя продолжительность жизни по состоянию на 2012 год составляла 71,2 года.

Кроме того, Евростат подсчитал, что две трети европейцев оценивают состояние собственного здоровья как хорошее. В то же время наиболее здоровыми себя считают ирландцы – таких 82%, наименее – жители Латвии (45,3%).