ДТП в Румынии: трое украинцев погибли, один травмирован (фоторепортаж, видео)

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, по сообщению Посольства Украины в Румынии, автоавария произошла 21 июля в 5.30 в Румынии, на трассе DN19, в с. Чуперчень (уезд Сату-Маре).

По предварительной информации полиции, гражданин Румынии, который находился за рулем и не справился с управлением своего транспортного средства, въехал в легковой автомобиль, в котором находились граждане Украины.

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В результате ДТП погибли трое граждан Украины и один получил тяжелые ранения. Последний был госпитализирован в центральную больницу скорой помощи. Состояние украинца удовлетворительное, он проходит процедуры выписки из больницы.