Пьяный российский военный разбил три автомобиля в армянском Гюмри

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По информации ведомства, поздно вечером 19 июля российский военный на своем автомобиле марки "Мерседес" в городе Гюмри врезался в сразу три автомобиля, два из которых были припаркованы. Военнослужащий был госпитализирован.

При медобследовании выяснилось, что "наличие алкоголя в дыхании мужчины составило 0,85 м/л, что соответствует опьянению среднего уровня", сообщают в Следкоме Армении, отметив, что российский военный не скрывает своей вины в ДТП.

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В России инцидент пока не комментировали.

В Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, 12 января была убита семья из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. В совершении преступления подозревается российский солдат срочной службы Валерий Пермяков, он был задержан и признал вину, расследованием занимались российские правоохранители в сотрудничестве с армянскими коллегами.

В начале февраля генпрокурор Армении Геворг Костанян обратился в Генпрокуратуру России с ходатайством о передаче производства по делу армянским правоохранительным органам.

Позже материалы дела были переданы Следственному комитету Армении.