"Крымский" сценарий Москвы для Гайаны

Российская Федерация активно продвигает политику аннексии территорий в непосредственной близости от Соединенных Штатов Америки через геополитических сателлитов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении захвата двух третей соседнего государства Гайана. По его словам, сейчас правительство готовит «великую победу».

Ситуация крайне схожа на сценарий аннексии Крыма Россией в 2014 году. Официальный Каракас считает, что у него нечестно отобрали часть территории еще в 1899 году и сейчас самое время восстановить историческую справедливость. «Мы вернем то, что нам оставили наши предки», — заявил он.

Как и в случае РФ в Крыму, заявления президента Мадуро сделаны на фоне растущих рисков для персонального рейтинга. Кризис, который наблюдался в экономике Венесуэлы еще во времена правления Уго Чавеса, значительно углубился с приходом к власти Николаса Мадуро. После снижения мировых цен нефть, темпы ухудшения экономической ситуации и макропоказателей ускорились. Инфляция в мае текущего года превзошла порог в 510%, из-за девальвации и инфляционного давления имеются существенные перебои с обеспечением товарами первой необходимости, наблюдается дефицит молока, медицинских товаров. Банкнота самого высокого достоинства в сто боливаров стоит на черном рынке 17 американских центов. По нашим данным, актуализируется проблема протестного движения в северо-западных районах страны. Риски для режима имеют тенденцию к росту.

Возвращением спорной территории в Венесуэле будет заниматься только что созданное государственное агентство «Министерство по спасению Эссекибо». Территория Гайана-Эссекибо преимущественно состоит из джунглей и саванны. В планах Каракаса - раздать паспорта местным жителям, обитающим в джунглях. Всего на этой территории живет около 200 тысяч человек. Интересно, что данная методика активно отрабатывалась Москвой в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

Последний вооруженный конфликт по спорной территории произошел в 1969 году в результате так называемого «восстания Рупунуни», в поддержке которого подозревалась Венесуэла. Однако в результате подписания Протокола 1983 года Президент Венесуэлы Луис Херера Кампинс взял обязательства отказаться от притязаний на эти территории.

Проблема вновь возникла в 2011 году после попыток Гайаны юридически добиться признания за собой 150-мильной шельфовой нефтеносной зоны. В начале 2015 года Гайана разрешила американской компании ExxonMobil, изгнанной Чавесом в 2007 году их Венесуэлы, добывать нефть в своих водах. Таким образом, посягая на территорию Гайана-Эссекибо, Каракас намерен остановить разведку нефтяного месторождения американской ExxonMobil, снизив предложение нефти в регионе в надежде повысить цены на черное золото.

Принимая во внимание тесные политические контакты Кремля и правительства Мадуро, доставшиеся последнему в наследство от покойного Уго Чавеса, имеются серьезные сомнения в том, что заявления президента Венесуэлы сформированы в Каракасе. Ранее Мадуро были несвойственны настолько рискованные и агрессивные месседжи, несмотря на попытку использовать риторику своего предшественника. По крайней мере, действия венесуэльских властей имеют ярко выраженную схематику Кремля и во многом повторяют действия РФ в Крыму. Кроме того, Москва имеет неоспоримый интерес в дестабилизации ситуации в Карибском море, что позволит не только создать точку напряженности недалеко от берегов США с вовлечением в конфликт последних, но и оказать политическое влияние на процесс сближения Гаваны с Вашингтоном, которое в последнее время грозит развалом «красной» оси АЛБА.

Обострение венесуэльско-гайанского конфликта даст возможность Москве усилить военно-политическое присутствие в регионе, позиционируя себя как миротворца, и создать условия для политических торгов с Вашингтоном в стиле Карибского кризиса 1962 года.

Тактику аннексий соседних территорий Москва пытается распространить на другие регионы, делая территориальные споры распространенной практикой. В перспективе распространение крымского прецедента должно позволить Москве закрыть или, по крайней мере, отвести глаза мировой общественности от проблематики Крыма. Логика Кремля сводиться к следующему: чем больше в мире будет возникать территориальных конфликтов и связанных с ними захватов территорий, тем проще будет России проводить агрессивную политику на постсоветском пространстве. В то же время возможные действия Москвы в карибском регионе рискуют привести к жесткой перезагрузке власти в самой Венесуэле, поскольку Николас Мадуро не обладает потенциалом Чавеса, и удерживать лояльность населения в тяжелых условиях социально-экономической ситуации ему будет все сложнее и сложнее.

Анатолий Баронин