Олланд призвал создать отдельное правительство и парламент еврозоны

Франция выступит с предложением о создании отдельного правительства и парламента еврозоны.

Об этом во вторник заявил президент страны Франсуа Олланд, передает Европейская правда со ссылкой на французское издание Le Figaro.

По его словам, такие действия необходимы для того, чтобы предупреждать и бороться с экономическими кризисами.

"Я думаю, что мы должны продвигаться дальше к экономическому правительству еврозоны", - подчеркнул Олланд.

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Кроме того, как сообщает EUobserver, президент Франции также считает необходимым сформировать отдельный бюджет еврозоны и парламент.

Как известно, на саммите стран еврозоны, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.