Die Welt: Хаос на биржах Китая – не самая большая проблема

Об этом пишет Джонни Эрлинг в своей статье «Хаос на биржах Китая – не самая большая проблема», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Внешняя торговля крупнейшего торгового государства в мире продолжает свое падение. Объемы импорта и экспорта Китая снизились на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале они упали на шесть процентов. Даже официальное информационное агентство «Синьхуа» назвало это «показателем того, насколько высокое давление осуществляется на экономику».

Пекин не утешило даже то, что увеличился разрыв между его выросшим на 0,9 процента экспортом и существенно снизившимся импортом (минус 15,5 процента), и, таким образом, существенно вырос профицит торгового баланса Китая на рекордных 1,61 трлн юаней ($ 230 млрд евро). Но сокращение объемов внешней торговли стоит стране дальнейшего экономического роста. В среду, представитель Статистического бюро объявит цифры за полугодие. Пекинские экономические аналитики ожидали, что прирост упадет до магических семи процентов.

Пресс-конференция представителя таможни Хуана Сунтина была омрачена хаосом на китайских фондовых рынках. После серии государственных интервенций, дирижистских торговых ограничений и прямых торговых запретов с прошлого четверга курсы снова резко выросли. В понедельник на Шанхайском рынке они прибавили более трех процентов.

Плохие новости для экспортеров Европы

На происходящее на бирже не влияют ни отрицательные данные по внешней торговле, ни заявления представителя таможни Хуана о том, что экспорт окажется под возрастающем давлением и в третьем квартале». Йорга Вуттке, президента Европейской торгово-промышленной палаты в Китае, это не удивляет, как он сказал газете «Die Welt». В принципе, проблемы Китая заключаются не в фондовых рынках, а во всей экономике и, прежде всего, в отсутствии спроса. «Внутренний рынок слишком сильно слабеет».

Для экспортеров это плохие новости, особенно, если они исходят от Европы и Японии. По данным представителя таможни Хуана, торговля Китая с Европой сократилась в первой половине 2015 года на 6,8 процента до 1,67 трлн юаней (242 млрд евро), а с Японией – на целых 10,6 процентов. Но Европа остается крупнейшим торговым партнером Китая. С ростом внешней торговли на 4 процента до 1,64 трлн юаней объемы торговли приблизились к объемам Соединенных Штатов. «Среди развитых рынков, только экономика США растет относительно хорошо, в то время как еврозона и Япония развиваются вяло», сказал Хуан.

Однако, разделение торговли Китая с Соединенными Штатами показывает, что только Пекин получает из этого выгоду. Экспорт Китая в США увеличился в первом полугодии на 9,3 процента до 1,18 трлн юаней, в то время как импорт из США упал на 7,7 процента до 450 миллиардов юаней. Новый торговый дефицит в пользу Пекина достиг почти 735 млрд юаней, то есть увеличился на 23,2 процента, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре на саммите между Си Цзиньпином и Бараком Обамой все более сложная торговля должна была быть на повестке дня.

Хуан усомнился в важности слабого спроса. Снижение импорта в первом квартале 2015 года составило 17,5 процентов, а во втором квартале – 13,8 процента. Кроме того, обнадеживающим признаком начала стабилизации можно назвать то, что экспорт Китая в июне вырос на 2,1 процента, в то время как импорт медленно снизился на 6,7 процента.

«По-прежнему под высоким давлением из-за снижения»

Кроме того, падение стоимости нефти, руды и сои оказывает влияние на баланс. В целом, цены на китайский импорт в первой половине года снизились на 10,9 процентов. Это также отразилось на стоимостном снижении импорта.

Глава таможни признал, что экономика Китая «остается под высоким давлением из-за снижения». Одной из причин является огромный избыток мощностей в промышленном производстве, «который сокращает спрос». Среди новых проблем китайского экспорта, он назвал растущую себестоимость продукции и, прежде всего, расходы на рабочую силу, а также валютные проблемы. Стоимость китайских денег «юаней» по отношению к евро повысилась до 30 июня 2015 года на 6,9 процента, по отношению к японской иене – на 2,2 процента, а по отношению к доллару США – на 0,2 процента.

Между тем, новая слабость спроса на рынке доставляет много хлопот избалованной годами автомобильной промышленности, темпы роста которой быстро снижаются. Согласно последним данным китайской ассоциации автопроизводителей, в первой половине года было продано 11,85 миллионов автомобилей, показатели продаж падали каждый месяц и в июне достигли минусовой отметки.

Ассоциация вдвое снизила свои прогнозы продаж на весь год, до прироста всего в три процента. К ожидаемым войнам скидок и цен в настоящее время стоит подготовиться и зарубежным массовым производителям, таким как VW. Газеты, к примеру, «Пекин Чжэньбао», предупреждали об избытке мощностей. В 2015 году в Китае может быть произведено 40 миллионов автомобилей – гораздо больше десяти миллионов, которые будут проданы.