Die Welt: Новые предложения Афин – признак решительности

В статье Андрэ Таубера «Новые предложения Афин – признак решительности», опубликованной на сайте газеты Die Welt, говорится о том, что на этот раз, греческое правительство очень быстро предоставило свои предложения для пакета мер жесткой экономии и реформ. В последние месяцы представители Тройки провели много ночей, нетерпеливо ожидая обещанных писем от Афин. Теперь ожидаемое электронное письмо пришло за два часа до истечения срока.

Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса примерно в 22 часа передало свои предложения по реформам и мерам жесткой экономии, которыми они хотят убедить европейских кредиторов предоставить еще больше кредитов. На первый взгляд, документ – который Ципрас в первой версии случайно отправил без подписи – похож на предложение, которое греки отвергли в воскресенье на референдуме. Представители правительства уже называют это «абсурдом» и «терроризмом».

Последний шанс предотвратить финансовый хаос

Будет ли этих идей достаточно, чтобы убедить кредиторов, пока неясно. Но то, что правительство в Афинах так быстро представило предложения, может быть признаком решительности, что в этот раз соглашение с международными кредиторами состоится. Министры финансов еврозоны и уполномоченная тройка в последние месяцы все больше сомневались в желании партнеров из Афин вести переговоры. Пять месяцев таких переговоров ни к чему не привели.

Поэтому на специальном саммите во вторник, лидеры стран еврозоны поставили премьер-министру Греции Алексису Ципрасу ультиматум. До четверга, сказали они, Греция должна представить убедительную программу. Если этого не произойдет, они не скрывали, стране грозит выход из еврозоны.

Это последний шанс Греции предотвратить финансовый хаос. Банки страны закрыты уже более десяти дней. И по данным греческой банковской ассоциации, денег хватит только на выходные. Затем есть угроза, что банкоматы больше не будут выдавать деньги. Грексит станет на шаг ближе.

Только соглашение о третьей программе спасения должно позволить Европейскому центральному банку ввести свежую ликвидность на рынок, чтобы предотвратить крах банков. Это также может помочь сохранить депозиты греческих вкладчиков.

Парламент голосует дважды

Финансового хаоса хотели бы избежать все греческие партии. И вот теперь они, похоже, объединили усилия. После того, как представители основных партий парламента Греции уже обсуждали план программы реформ, их представители также поехали на переговоры в Брюссель. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг принял делегацию оппозиционных политиков. В пятницу ожидают вторую делегацию.

Как говорят в греческих правительственных кругах, парламент должен дважды голосовать за реформы. Первое голосование должно позволить правительству вести переговоры о предлагаемых реформах с кредиторами. Это голосование должно состояться в пятницу. «Позже» будет поставлена на голосование реализация так называемых приоритетных действий («предварительных мер») из пакета реформ.

Шойбле настроен скептически

Канцлер Ангела Меркель (ХДС) во вторник вечером назвала реализацию первых мер обязательным условием для разработки третьей программы реформ. «Мы не ожидаем полной программы», сказала Меркель. «Но можно ожидать основные пункты такой программы, а затем настаивать на предварительных мерах, чтобы можно было вообще начинать переговоры».

Были сомнения по поводу того, готово ли к этому греческое правительство. Здесь уже необходимо «чудо», сказал один дипломат. Ведь правительство премьер-министра Ципраса инициировало референдум в минувшее воскресенье, на котором, в конце концов, 61 процент греков отвергли меры экономии Тройки. Голосование Ципрас рассматривал как укрепление своих позиций на переговорах.

Федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС) в четверг скептически выразился о перспективах того, что Греция уже до воскресенья сможет реализовать первые реформы, в качестве мер по укреплению доверия. Он сообщил, что посоветовал новому министру финансов Греции Евклиду Цакалотосу реализовать, по крайней мере, одну реформу, чтобы вернуть доверие кредиторов, сказал Шойбле. «Просто сделай это!», сказал он своему греческому коллеге, это поможет «завоевать невероятное доверие».

НДС нужно повысить

Документ, который в ночь на пятницу также был опубликован на сайте парламента Греции, во многом похож на отклоненные на референдуме в воскресенье реформы и меры жесткой экономии Тройки. Соответственно, Греция обязалась достичь первичного профицита бюджета на один, два, три и 3,5 процентов в текущем и последующих годах.

Пакет предусматривает некоторую дополнительную нагрузку на туризм. Так, НДС в сфере гостиничного бизнеса должен вырасти с 6,5 до 13 процентов, а в сфере ресторанного бизнеса – с 13 до 23 процентов. Налоговые бонусы для островитян будут постепенно отменены. Правительство также откажется от дизельных субсидий для фермеров.

Афины также признают, что «пенсионная система является неустойчивой и ей необходимы фундаментальные реформы». Почти все случаи досрочного выхода на пенсию должны быть отменены. В принципе, никто не должен выходить на пенсию в возрасте до 67 лет. Однако, кто работает уже 40 лет, должен иметь право уйти на пенсию с 62 лет.

Удивительно, что военные расходы должны быть сокращены значительно меньше. Предусмотрена только экономия в размере 100 млн евро в этом году и 200 млн в следующем году. Тройка фактически требовала 400 миллионов евро. Вероятно, таким образом, Ципрас пошел навстречу своему популистскому партнеру по коалиции из партии «Независимые греки». Лидер этой партии Панос Камменос – министр обороны.

Достаточно ли этого, чтобы убедить кредиторов, непонятно. Даже недавнее предложение от тройки показалось болезненным многим представителям еврогруппы – они его не одобрили. Неясно также, являются ли эти меры достаточными, чтобы достичь цели первичного однопроцентного профицита бюджета. Ведь, исходя из волнений из-за закрытия банков, можно предположить, что производительность экономики Греции снизится в этом году.

Афины теперь должны соответствовать более высоким требованиям

Прежде всего, европартнеры требуют от Греции реформ, которые выходят за рамки того, что обсуждалось в июне. В то время вели переговоры о кредитной программе, которая должна занять несколько месяцев. Сейчас речь идет о программе на несколько лет. Поэтому канцлер Ангела Меркель ясно дала понять, что Афины должны соответствовать более высоким требованиям.

Но и у Греции есть ожидания. Правительство видит в переговорах о третьем кредитном пакете также шанс потребовать списания задолженности. Премьер-министр Ципрас постоянно называл частичное списание долга одним из условий соглашения.

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает Ципраса в этом требовании. «Соглашение требует трудных решений с обеих сторон», сказал главный экономист МВФ Оливье Бланшар в четверг. Доноры должны представить четкий план дальнейшего финансирования, а также предоставить частичное списание задолженности. Даже глава МВФ Кристин Лагард уже требовала списания долга.

Меркель исключает реструктуризацию долга

Открытое обсуждение сейчас идет в Европейском Союзе. Председатель Европейского Совета, Дональд Туск в Twitter призвал правительство в Афинах сделать конкретные предложения. Но взамен должно быть также «реалистичное предложение кредиторов по устойчивости долга».

Однако, федеральное правительство отказывается. Канцлер Ангела Меркель (ХДС) в четверг вновь исключила сокращение задолженности Греции. «Классическое списание» даже не принимается в расчет», «это не изменилось ни позавчера, ни сегодня», сказала Меркель во время визита в Сараево в Боснии и Герцеговине.

Тем не менее, в четверг была надежда на то, что соглашение с Грецией возможно. Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московичи осторожно и оптимистично высказывался по поводу шансов соглашения. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс похвалил «реальную готовность» Афин к прогрессу. Он сказал, что французские чиновники поддерживают греческое правительство в процессе разработки реформ и мер жесткой экономии.

Министр финансов Ирландии Майкл Нунан заявил, что, скорее всего, сделка состоится. Изменение главы министерства финансов Яниса Варуфакиса на Цакалотоса улучшило климат и принесло новую уверенность в том, что Афины настроены заключить реалистичный договор и не хотят бесконечного балансирования на грани войны, заявил Нунан радиостанции Newstalk в Дублине.

Британские букмекерские конторы считают возможность провала переговоров небольшой. Букмекерская контора Paddy Power оценивает вероятность грексита только на 42 процента, после того, как во вторник было 48 процентов. У конкурента William Hill показатель в настоящее время – 38 процентов, в сравнении с 45 процентами в среду.

Теперь очередь Тройки

В среду Греция подала заявку на третий пакет помощи от европейского фонда спасения ESM на следующих три года. В списке она конкретно определила, как хочет реструктурировать свой бюджет и сократить долг. Для получения помощи от ESM нужно соответствовать строгим требованиям, в частности, необходимо, чтобы долг оставался «устойчивым» - так будет реальный шанс, что его когда-нибудь заплатят.

О предложениях Афин будет совещаться Тройка, состоящая из Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. В субботу министры финансов еврозоны встретятся в Брюсселе, чтобы вести переговоры на основе их рекомендаций. На воскресенье запланирован саммит глав государств и правительств стран еврозоны, а также согласование со всеми 28 государствами-членами ЕС.

До тех пор необходимо уточнить многочисленные вопросы. Так, Европейская комиссия должна закончить анализ устойчивости греческого долга. Кроме того, нужно определить объем следующей программы кредитования, которой должно хватить на период в три года. Международный валютный фонд, которому Греция по-прежнему не выплатила кредитную ставку с конца июня, также проверяет предложение.

В четверг вечером в Афинах тысячи людей вышли на демонстрации, чтобы Греция осталась в еврозоне. Митинг прошел под девизом: «Мы остаемся в Европе». Люди требовали, чтобы правительство во главе с премьер-министром Алексисом Ципрасом договорилось с партнерами и кредиторами, чтобы Греция могла сохранить евро в качестве своей валюты.