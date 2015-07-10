Еврокомиссия к концу дня даст оценку предложениям Греции по проведению реформ
Предложения правительства Греции по проведению реформ сейчас анализируются.
Предложения правительства Греции по проведению реформ, необходимых для получения очередной финансовой помощи для предотвращения кризиса, сейчас анализируются, чтобы в конце дня соответствующая оценка была передана Еврогруппе.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил спикер Европейской комиссии Маргаритис Шинас.
По его словам, правительство Греции вовремя передало предложения по реформам президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, главе МВФ Кристин Лагард, президенту Европейского центрального банка Марио Драги и президенту Еврогруппы Еруну Дейсселблуму.
"Три института сейчас, когда мы говорим, анализируют эти предложения с намерением передать их оценку Еврогруппе до конца дня. В час сегодня президент Юнкер проведет телефонную конференцию с Марио Драги, Кристин Лагард и Еруном Дейсселблумом. Следующий шаг - заседание Еврогруппы завтра", - сказал Шинас.
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Еврогруппа представлена министрами финансов 19 стран ЕС, входящих в зону евро.
Как сообщал УНИАН, Греция находится в глубоком долговом и бюджетном кризисе, из-за недостатка средств в стране закрыты банки, а в банкоматах установлено ограничение на снятие наличных. Страна критически нуждается в новой, уже третьей программе помощи, чтобы избежать дефолта и возможного исключения из еврозоны, но правительство Греции отвергало требования решительных реформ, оформив свой отказ на всенародном референдуме 5 июля, где 61,31% греков высказались против соглашения с кредиторами.
В то же время вечером 9 июля правительство Греции все же передало международным кредиторам свои предложения экономических реформ, которые оно обещает провести в обмен на новую программу финансовой помощи, но их подробности еще не обнародованы.