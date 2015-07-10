Еврокомиссия к концу дня даст оценку предложениям Греции по проведению реформ

Предложения правительства Греции по проведению реформ, необходимых для получения очередной финансовой помощи для предотвращения кризиса, сейчас анализируются, чтобы в конце дня соответствующая оценка была передана Еврогруппе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил спикер Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

По его словам, правительство Греции вовремя передало предложения по реформам президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, главе МВФ Кристин Лагард, президенту Европейского центрального банка Марио Драги и президенту Еврогруппы Еруну Дейсселблуму.

"Три института сейчас, когда мы говорим, анализируют эти предложения с намерением передать их оценку Еврогруппе до конца дня. В час сегодня президент Юнкер проведет телефонную конференцию с Марио Драги, Кристин Лагард и Еруном Дейсселблумом. Следующий шаг - заседание Еврогруппы завтра", - сказал Шинас.

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Еврогруппа представлена министрами финансов 19 стран ЕС, входящих в зону евро.

Как сообщал УНИАН, Греция находится в глубоком долговом и бюджетном кризисе, из-за недостатка средств в стране закрыты банки, а в банкоматах установлено ограничение на снятие наличных. Страна критически нуждается в новой, уже третьей программе помощи, чтобы избежать дефолта и возможного исключения из еврозоны, но правительство Греции отвергало требования решительных реформ, оформив свой отказ на всенародном референдуме 5 июля, где 61,31% греков высказались против соглашения с кредиторами.

В то же время вечером 9 июля правительство Греции все же передало международным кредиторам свои предложения экономических реформ, которые оно обещает провести в обмен на новую программу финансовой помощи, но их подробности еще не обнародованы.