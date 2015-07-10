Süddeutsche Zeitung: Новые антикризисные предложения из Афин

Обзор самых спорных пунктов в статье Бастиана Бринкмана "Новые антикризисные предложения из Афин", опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Почта из Афин: Правительство Алексиса Ципраса предложило кредиторам новый пакет мер жесткой экономии. В субботу днем министры финансов стран еврозоны встретятся, чтобы провести переговоры со своим греческим коллегой Эвклидом Цакалотосом. Только если они договорятся, Греция сможет получить новые экстренные кредиты от фонда спасения ESM.

Первичный профицит бюджета

Перед тем, как переговоры с Афинами сорвались в конце июня, кредиторы требовали первичного профицита. То есть, доходы бюджета должны превышать расходы, если не принимать во внимание процентные платежи по кредитам. Эти цифры Цакалотос вряд ли учел – но включил их в свой документ. На дипломатическом языке это означает, что цифры еще будут обсуждаться. Меры по контролю оборота капитала нанесли серьезный удар по греческой экономике. Компании находятся в крайне бедственном положении, и поэтому не поступают налоговые платежи. Необходимо пересчитать, какой первичный профицит Афины все еще могут себе позволить.

Налог на дополнительную стоимость

Кредиторы хотят унифицировать систему НДС в Греции и, таким образом, упростить ее. Поэтому, по желанию кредиторов, должны быть отменены все исключения. Сейчас Афины идут навстречу Брюсселю. На островах по-прежнему действуют налоговые скидки – они должны быть отменены к концу 2016 года, в первую очередь на богатых и популярных среди туристов островах. Для жителей отдаленных островов должна быть создана система компенсаций.

Пенсии

Страны еврозоны считают пенсионную систему Греции слишком дорогой. Ципрас недавно отказался немедленно сократить самые высокие доплаты для пенсионеров, которые известны в Греции как EKAS. Цакалотос предлагает постепенно снижать их с марта 2016 года. К концу 2019, надбавки должны быть полностью исключены.

Армия

Расходы на армию необходимо сократить. Но Ципрас считается со своим партнером по коалиции. Правая популистская партия «Анель» не хочет никаких сокращений в армии. В новом документе Афины предлагают сократить расходы на 100 миллионов евро в текущем году, в 2016 году – еще на 200 миллионов евро. Кредиторы недавно потребовали сократить их на 400 млн евро сразу.