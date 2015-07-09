Die Welt: серьезный кризис управляемого капитализма

В статье Олафа Герземанна под названием «Серьезный кризис управляемого капитализма», опубликованной на сайте газеты Die Welt, пишется о том, что столько партийной власти, сколько возможно, капитализма – лишь столько, сколько необходимо: этому принципу уже три с половиной десятилетия следует экономическая политика китайских коммунистов. Открытость рынков, гибкость экономики: Это никогда не было идеалом, который бы продвигали по внутреннему убеждению. Речь всегда шла только об одном: обеспечить свою собственную власть. Это удавалось неожиданно долго и неожиданно хорошо - и теперь дошло до предела. Пекину нужен план Б. И у него его нет.

После быстрого роста биржевого курса, цены на акции находятся в свободном падении, в течение одного месяца цены упали примерно на треть. После нового ощутимого падения в среду, рынки немного успокоились в четверг утром. Но ситуация остается катастрофической. Власти в Пекине с конца июня реагируют серией вмешательств, которые были безрезультатны. В среду был выпущен пакет антикризисных мер на сумму примерно 37 млрд евро.

На самом деле, они хотели оставить все и стимулировать потребление, а не инвестиции. Но тогда будут построены новые города-призраки. В Пекине царит паника, это ни с чем не перепутать.

Это новый уровень. До сих пор власти Народной Республики могли убедить своих собственных граждан, а также иностранных наблюдателей, что они держат под контролем также и экономику своей огромной страны. Они могли, по крайней мере, так казалось, контролировать экономический рост по своему усмотрению; с неудачами, как, например, во время финансового кризиса 2008/09, они справлялись на удивление хорошо.

Быстро растущее благосостояние, и масштаб, обеспечивали социальный мир - и политическую власть коммунистам. Почти казалось, будто китайский стиль управляемого капитализма стал чем-то вроде третьего пути. Такого, который обещает динамичный рынок, а также больше стабильности и гарантий безопасности, чем «ковбойский» капитализм американцев.

В действительности же Пекину приходилось допускать в политику все больше рынка, чтобы сдержать обещание процветания на долгий период. Чем более капиталистической и большой становилась китайская экономика, тем больше она теряла способность к микроуправлению – что сейчас хорошо видно.

Примат политики над экономикой, которого так хотели бы все лидеры стран: этого уже нет и в Китае. Можно только надеяться, что Пекин извлечет правильные уроки - и перестанет ухудшать положение беспомощным интервенционизмом.