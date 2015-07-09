Папа Франциск попил чай из листьев коки

Понтифик решил попробовать напиток под названием «Тримате», который также содержал ромашку и семена аниса, чтобы улучшить свое самочувствие по прилету в столицу страны Ла-Пас, расположенную на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Reuters.

Как рассказала стюардесса, чай также предложили журналистам, которые сопровождали Папу на борту.

В аэропорту Эль-Альто Франциска встретил президент Боливии Эво Моралес, который выступил с приветственной речью. Изначально предполагалось, что глава государства будет говорить на протяжении 15 минут, однако в последствии было принято решение сократить речь до пяти минут, передает Notimex. Как отмечается, расположение столицы может негативно отразиться на самочувствии 78-летнего Франциска, у которого только одно легкое.

Кроме того, Моралес подарил папе мешочек из шерсти альпаки, в котором коренные народы Андского региона хранят листья коки, передает Associated Press.

О желании Франциска попробовать листья коки, которые являются сырьем для производства кокаина, 29 июня сообщил министр культуры Боливии Марко Мачикао (Marko Machicao). По его словам, накануне визита понтифика власти страны предложили ему попробовать чай из коки, однако Папа Римский выразил желание пожевать листья.

Листья коки были объявлены незаконным веществом конвенцией ООН о наркотических средствах в 1961 году. Однако употребление растения в религиозных и медицинских целях в Боливии разрешено законом. Их жуют коренные народы Андского региона. Президент Боливии Эво Моралес защищает использование коки и считает ее священным растением. В 2009 году в конституции страны появился пункт, утверждающий коку как «культурное наследие» Боливии.