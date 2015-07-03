Грузия требует от России 70 миллионов евро за депортацию грузин в 2006 году

Об этом говорится в заявлении Минюста Грузии, сообщает Грузия Online.

Отмечается, что за испытанный моральный ущерб Грузия требует от властей России 70 320 000 евро. Эта сумма основана на прецедентных решениях Страсбургского суда по подобным делам.

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"Посредством Страсбургского суда Грузия должна получить и позицию России, которую ей надлежало представить суду в 12-месячный срок", - говорится в заявлении Минюста.

Однако в Минюст Грузии не поступало из России какой-либо документации о позиций в обход Страсбургского суда.

С учетом этого, согласно инструкции Европейского суда и невозможности проведения переговоров с министерством юстиции РФ, Минюст Грузии представил в Страсбургский суд письменные соображения по поводу компенсации.

Как известно, ЕСПЧ установил нарушение Россией нескольких статей Европейской конвенции по правам человека в 2006 году, когда была проведена массовая депортация грузин. В решении суда отмечается, что со стороны России имело место координированная политика в отношении задержания, ареста и массового изгнания грузин, соответственно, была нарушена четвертая статья четвертого протокола Европейской конвенции. Во время задержания грузины пребывали в нечеловеческих условиях, чем были нарушены ст. 3 и 5.

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Массовые гонения в России коснулись тысяч человек грузинской национальности. В иске грузинской стороны в качестве иллюстрации приведены 130 индивидуальных случаев.