Французские энергетики поборются с немецкими за британских атомщиков

Французская Electricite de France (EDF) рассматривает свое участие в торгах за британского оператора атомных электростанций British Energy (BE). Об этом сообщает BBC News. Ранее сообщалось, что свое предложение в 11 миллиардов фунтов стерлингов уже сделала германская энергетическая корпорация RWE.

Британская газета The Times сообщила, что EDF, возможно, предложит больше, чем RWE. Кроме того, ранее сообщалось, что EDF может создать консорциум с английской газораспределительной компанией Centrica для участия в аукционе за BE.

British Energy оперирует восемью атомными и одной угольной электростанцией в Великобритании. Чистая прибыль BE за 2007 год составила 467 миллионов фунтов стерлингов.

Госкомпания EDF - крупнейший производитель электроэнергии в Европе. Доля EDF в энергетике Франции составляет 75 процентов, а капитализация превышает 150 миллиарда евро. В собственности компании - 58 атомных реакторов.

Лента.ру