Генштаб России: армии необходимо оружие XXI-XXII веков

Российской армии необходимо иметь вооружение 21-22-го веков, заявил журналистам по окончании учений ВВС и ПВО на полигоне Ашулук начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"Я обращаюсь к нашей промышленности: давайте сегодня реализуем все те потребности, которые ставит новая - инновационная - российская армия к промышленности. Нам необходимо вооружение 21-го и 22-го веков", - цитирует его РИА "Новости".

По его мнению, в перспективе необходимо иметь в боевом составе флота России пять-шесть авианесущих групп на Тихоокеанском и Северном флотах.

Ранее главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий сказал, что эти группы увеличат боевую устойчивость флотов до 300%. "Это - дорогое удовольствие, но этим надо заниматься. Строительство авианосцев надо начинать в 2012-2013 годах", - сказал главком.

По его словам, в этом году начаты научно-исследовательские работы, в следующем году планируется начать опытно-конструкторские разработки.