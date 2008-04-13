Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО станет почетным гостем весенней сессии ПАСЕ, который пройдет в Страсбурге с 14 по 18 апреля.

Об этом сообщает персональный сайт лидера БЮТ.

Почетными гостями также будут канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, президент Словакии Иван ГАСПАРОВИЧ и министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР.

Cреди тем, которые должны быть обсуждены на сессии - доступ к безопасным и легальным абортам в Европе, противодействие мусульманских содружеств экстремизму, самоубийства среди детей и подростков в Европе, преподавание европейской литературы.

Будет предоставлено слово французскому писателю ливанского происхождения Амину МААЛУФУ.

Также поступило предложение о проведении внеочередного обсуждения вопроса о функционировании демократических институтов в Армении, а также дебатов по текущим вопросам о ситуации на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Словакии Ян КУБИШ сделает традиционное сообщение от имени Комитета министров - исполнительного органа Совета Европы, и ответит на вопросы парламентариев. Свой ежегодный отчетный доклад также представит Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ.

В рамках сессии комиссия ПАСЕ по политическим вопросам проведет публичные слушания на тему "Положение в Китае накануне Олимпийских игр". В слушаниях примет участие представитель Далай-ламы и правозащитных организаций, которые работают в Китае. Приглашены также представители властей Китая.

Окончательная повестка дня будет принята Ассамблеей при открытии сессии.