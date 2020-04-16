В Индии более 70 семей поместили в карантин из-за доставщика пиццы с COVID-19

В карантин помещены двадцать курьеров, которые контактировали с заболевшим.

В Дели у 19-летнего доставщика пиццы обнаружили коронавирус, при этом за последние 15 дней он доставил пиццу 72 семьям.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источник.

В настоящее время данные семьи помещены в домашний карантин и находятся под наблюдением врачей. Также в карантин помещены двадцать курьеров, которые контактировали с заболевшим.

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По словам местных властей, у заразившегося курьера не было путешествий в иностранные государства и он сам мог подхватить инфекцию, доставляя заказ человеку, больному COVID-19.

По последним данным, в Индии обнаружено 12 380 случаев заражения коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.