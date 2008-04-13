Семейство Бушей должно государству 18 тысяч

Президент США Джордж Буш и его супруга Лора Буш заработали в 2007 году 924 тысячи долларов, сообщает агентство AP со ссылкой на обнародованную Белым домом 11 апреля налоговую декларацию семьи. Это на 158 тысяч долларов больше, чем в прошлом году. Из этой суммы Буши уже выплатили 204 тысячи долларов налогов и, по подсчетам агентства, остаются должны государству еще около 18 тысяч.

Зарплата Джорджа Буша составляет 400 тысяч долларов в год. Еще 150 тысяч получила Лора Буш в качестве аванса за книжку для детей, которую она пишет вместе с дочерью Джинной. Также Буши получили около 220 тысяч долларов в качестве доходов от своей инвестиционной деятельности.

Лента.ру