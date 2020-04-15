Правила социальной дистанции продолжат в Германии как минимум до 3 мая

Ограничительные меры по противодействию распространения пандемии «принесли промежуточный успех» в борьбе с пандемией, считает Меркель.

Социальную дистанцию продолжат в Германии минимум до 3 мая, но некоторые магазины уже откроются на следующей неделе.

Об этом в среду сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Reuters.

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По ее словам, ограничительные меры по противодействию распространения пандемии «принесли промежуточный успех» в борьбе с пандемией.

Меркель добавила, что правительство рекомендовало гражданам носить защитные маски во время посещения маркетов и в общественном транспорте, и что школы будут открываться в стране постепенно с 4 мая.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Меркель не сочла необходимым усиливать меры защиты от пандемии COVID-19. Канцлер ФРГ подчеркнула, что кривая роста числа новых случаев заражения коронавирусом «медленно выравнивается». Поэтому в настоящее время «нет необходимости в усилении мер».