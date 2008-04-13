У ”Большой семерки” родился 100-дневный план борьбы с кризисом

Председатели центробанков и министры финансов стран "Большой семерки" (G7) разработали 100-дневный план борьбы с кризисом на финансовых рынках мира, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

План требует от финансовых компаний полностью отразить в своих полугодовых отчетах наиболее рискованные инвестиции. Кроме того, власти G7 рекомендовали компаниям "честно оценить" стоимость своих активов и привлечь столько капитала, сколько потребуется для избежания краха.

Министры и председатели цетробанков также выразили озабоченность по поводу продолжающегося обвала курса доллара. В их совместном заявлении отмечено влияние резких скачков курсов валют на экономическую ситуацию в мире в целом. Вместе с тем, конкретных предложений об интервенции на валютных рынках, которых ждали многие эксперты, высказано не было.

Со времени последней встречи финансистов G7 в феврале доллар упал по отношению к евро на 8 процентов до исторического минимума. На прошлой неделе евро стоил 1,59 доллара.

В заявлении G7 отмечается, что темпы экономического роста в мире могут еще более замедлиться из-за разрастания финансового кризиса. "Мы оптимистично смотрим на наши экономики, однако краткосрочные перспективы выглядят не лучшим образом", - подчеркнули участники организации.

Совет G7 собирается несколько раз в год для обсуждения текущей ситуации в мировой экономике и перспективах ее развития в будущем. В состав организации входят министры финансов и председатели ЦБ США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.