Дания первой в Европе возобновляет работу школ и детсадов

На такой шаг правительство королевства пошло, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса.

Дания стала первой страной в Европе, начавшей открывать школы и детские сады, которые в рамках карантинных ограничений приостанавливали работу.

Об этом сообщает DW.

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Правительство королевства приняло соответствующее решение, опираясь на успехи в преодолении эпидемии коронавируса.

Первые школы и детсады заработали уже сегодня, 15 апреля, а те учреждения, которые пока не готовы возобновлять работу, откроют свои двери в понедельник, 20 апреля.

Отмечается, что для этих образовательных учреждений и учреждений дошкольного воспитания были разработаны новые правила безопасности, которые включают соблюдение дистанции.

Таким образом в Дании делается первый шаг по снятию карантинных ограничений. Дания, своевременно введя карантин, и еще 14 марта закрыв границы, добилась уменьшения числа ежедневных заражений, что подтверждается графиками международных научных институтов. Уменьшается и количество больных COVID-19 в больницах и реанимациях.

Как сообщал УНИАН, накануне в Австрии открылось большинство магазинов после масштабного локдауна, вызванного пандемией нового коронавируса, который продолжался несколько недель.