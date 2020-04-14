Польша начнет снимать карантинные ограничения с 19 апреля

В то же время в польском правительстве уточнили, что решение по ослаблению карантина будут приниматься 15-16 апреля.

С 19 апреля в Польше постепенно начнут снимать карантинные ограничения, введенных для борьбы с коронавирусом.

Об этом в эфире RMF24 сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, передает НВ.

Он отметил, что власти планируют смягчение ограничений на посещение магазинов, в частности, изменить алгоритм запрета посещения магазинов.

Сейчас в Польше в магазин могут войти только втрое больше людей, чем есть касс. Планируется, что теперь число покупателей будет зависеть не от количества касс, а от площади магазина.

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Также планируется открытие салонов красоты и парикмахерских с некоторыми ограничениями.

Министр отметил, что торговая точка сможет работать, если будет обеспечено расстояние между покупателями в два метра.

В то же время пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в комментарии Polskie Radio рассказал, что решение по ослаблению карантина будут приниматься 15-16 апреля. Для этого проанализируют количество случаев заражения коронавируса во время Пасхальных праздников, которые в Польше праздновались 12 апреля.

По его словам, власти также рассматривают возможность разрешения прогулок в лесах и парках.

Ранее УНИАН сообщал, что в Австрии сегодня открылось большинство магазинов после масштабного локдауна, вызванного пандемией нового коронавируса, который продолжался несколько недель.

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