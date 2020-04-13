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В Британии за сутки от коронавируса умерли 717 человек

17:15, 13 апреля 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

В частности, по данным по состоянию на утро 13 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 367 тыс. 667 человек, сообщает Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

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Сейчас результаты тестов известны относительно 290 тыс. 720 человек. Из них в 88 тыс. 621 лица подтверждено инфицирование коронавирусом. За сутки количество инфицированных увеличилось на 4 тыс. 342.

Последние данные по смертности от коронавируса в Британии зафиксированы по состоянию на вечер 12 апреля - 11 тыс. 329 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 апреля в Британии за сутки было зафиксировано 737 смертей, на 11 апреля - 917 летальных случаев, а на 10 апреля – 980.

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