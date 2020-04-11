Кабул отказался выдать Пакистану одного из лидеров "Исламского государства"

Кабул объяснил свой отказ отсутствием формального соглашения об экстрадиции между двумя странами.

Правительство Афганистана заявило 10 апреля, что не выдаст Пакистану захваченного лидера боевиков экстремистской группировки «Исламского государства».

Как сообщает Радио Свобода, это заявление прозвучало после того, как Пакистан призвал Афганистан выдать Аслама Фаруки - главы подразделения «ИГ» в Афганистане.

Читайте такжеСША и "Талибан" подписали мирное соглашение

Министерство иностранных дел Пакистана заявляет, что такой запрос посол Афганистана в этой стране получил 9 апреля.

Во время встречи представители Исламабада сказали послу, что Фаруки «должен быть передан Пакистану для дальнейшего расследования», потому что был причастен к деятельности против этого государства в Афганистане, объясняют в ведомстве.

Кабул объяснил свой отказ отсутствием формального соглашения об экстрадиции между двумя странами.

По данным афганских правоохранителей, Фаруки (настоящее имя - Абдулла Оракзай) арестовали в провинции Кандагар 4 апреля. Он возглавлял подразделение «Исламского государства» в Афганистане с июля 2019 года.