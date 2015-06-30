В возрасте 63 лет умер изобретатель SMS Матти Макконен

Макконен стал известен как "отец SMS" после того, как он претворил в жизнь идею обмена текстовыми сообщениями в мобильных сетях, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Несмотря на это прозвище, он часто уточнял, что изобрел новую технологию не в одиночку.

В 2012 году он сказал в интервью Би-би-си, что обмен текстовыми сообщениями в той или иной форме, по его мнению, будет существовать всегда.

Выступая на конференции, посвященной 20-й годовщине первого мобильного текстового сообщения, Макконен заявил, что разработка смс была коллективным делом и что популяризировать этот сервис помогла компания Nokia.

"Настоящий запуск этого сервиса произошел, когда Nokia выпустила первый телефон, на котором можно было легко писать текстовые сообщения", - сказал он. Это был телефон Nokia 2010, поступивший в продажу в 1994 году.

Он сказал, что сам не использует многочисленные сокращения, обусловленные ограничениями на длину сообщений, но признал, что смс-сообщения повлияли на эволюцию современного языка.