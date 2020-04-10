Washington Post: Пандемия коронавируса изменит подход человечества к войне

После укрощения опасного вируса больше военных будут настаивать на построении автономного оружия, которое не болеет.

С приближением пандемии коронавируса к своему пику, оборонные аналитики начинают оценивать, как глобальное распространение смертельной болезни может изменить взгляды человечества на войну.

"Пандемия разоблачила некоторые важные пробелы в военном планировании и готовности, а также уязвимости в нашей национальной готовности", - цитирует Washington Post слова бывшего помощника министра обороны США Дерека Чоллета, который сейчас занимает должность вице-президента "Немецкого фонда Маршалла".

"Надежду дает то, что это заставит нас исправить некоторые вещи и подготовиться так, как мы должны были это сделать много лет назад", - добавил он.

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Ряд аналитиков соглашаются, что, безусловно, COVID-19 имел "демонстративный эффект". Пандемия показала, как неожиданно целую глобальную экономику может остановить новый патоген, чье происхождение, способ распространения и влияние до сих пор остаются до конца не понятными более чем через три месяца после первоначальной вспышки в Китае.

"Наша форма демократии чрезвычайно уязвима. Только абсолютно безмозглый враг этого не заметит", - сказал стратег и профессор Школы управления Джона Кеннеди в Гарвардском университете Грэм Эллисон.

Но история COVID-19 также демонстрирует, как трудно будет использовать вирус в качестве биологического оружия. Агрессор будет таким же уязвимым, как и его цель. Такое побочное действие может быть приемлемым для групп анархистов, которые преследуют цель глобального уничтожения. Но исламским террористам, например, придется столкнуться с тем фактом, что вирус убьет не меньше мусульман, чем тех, кто не принадлежит к этой религии. Дело в том, что в генетическом коде все люди почти одинаковые.

Наша личная ДНК имеет больше особенностей. Поэтому, как пишет The Atlantic в статье "Взламывая президентский код ДНК", легче разработать оружие, которое будет направлено против конкретного человека. В то же время ученые говорят, что атаковать исключительно один народ или расу будет чрезвычайно трудно без риска неконтролируемого распространения.

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А как насчет разработки солдат, которые не болеют? Способность пандемии вывести из боевой готовности мощный ядерный авианосец USS Theodore Roosevelt указала на уязвимость армий перед болезнями. После пандемии многие аналитики в сфере обороны усилят свои аргументы в пользу направления бюджета Пентагона на разработку автономных кораблей, самолетов и наземных военных систем, которым не страшны вирусы: природные или умышленно разработанные в лабораториях.

Но аналитики предупреждают, что этот переход не будет легким. Военные планировщики Вооруженных сил США действительно верят в то, что стратегическое преимущество страны заключается в умных человеческих командирах на местах по всему миру.

"Ни одна страна так сильно не инвестировала в это наследие и парадигмы, чем США. И никакие вооруженные силы не имеют таких больших вызовов в процессе изменений", - сказал оборонный аналитик Университета Вирджинии Филипп Зеликов.

Но он добавил, что с ростом трудностей "народ посмотрит более тщательно на то, о какой войне конкретно мы думаем, с меньшей толерантностью к предложениям в духе: "Давайте просто увеличим оборонительную верхушку"".

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Пандемия COVID-19 уже дала толчок призывам улучшить сбор разведывательных данных о таких экзотических глобальных угрозах и построить глобальную систему мониторинга. Но распространение болезни было ошибкой не прогнозирования угрозы, а внедрения эффективных политик. Президент Дональд Трамп действовал катастрофически медленно и неорганизованно. Но кроме него финансовые рынки Wall Street, военные лидеры и даже планировщики в сфере здравоохранения тоже не отреагировали довольно оперативно на ранние предостережения из Китая.

Бывший секретарь ВМС США и передовой оборонный стратег Ричард Данциг отмечает, что человечество просто не способно понять, как быстро экспоненциальное изменение может перевернуть мир. Новый феномен может удваивать свои силы каждые несколько дней, но в глазах большинства наблюдателей он даже через несколько недель будет относительно мелким. Когда же угроза станет очевидной, сдерживать ее будет уже поздно.

Издание пишет, что Пентагон точно лучше подготовится к следующей пандемии, так же как гражданские ведомства на федеральном и местном уровнях. Вероятно США вступят в новую эру стратегического создания запасов, в ходе которого на складах будет больше систем вентиляции легких и медицинских масок, чтобы их хватило даже в случае начала кризиса, более мощного, чем нынешний.

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Уроки прошлых войн часто забываются, когда начинаются новые конфликты. Эпидемий это тоже касается. Оборонные аналитики указывают на то, как быстро мир вернулся к старой "норме" после сокрушительной пандемии гриппа в 1918 году.