Кто настоящий виновник: годовщина трагедии Смоленской трагедии

Качиньский вместе с супругой и политиками летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

Сегодня – годовщина со дня трагедии под Смоленском. 10 апреля 2010 года самолет Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, в котором находились также высокопоставленные чиновники страны, общественные деятели и духовенство, разбился под Смоленском (Россия).

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Около 11:00 утра по московскому времени самолет Ту-154М задел левым крылом березу на высоте 4 м и разбился на расстоянии 350-500 м от посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный.

Все политики летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

Установление виновников катастрофы под Смоленском до сих пор не завершено, поскольку россияне скрывают от Польши часть артефактов и много данных инцидента.

По мнению экспертов, Кремль делает это намеренно, чтобы скрыть собственное преступление.

Однако, по предварительной версии, озвученной сразу после трагедии под Смоленском, падение самолета Качиньского спровоцировал сбой навигационного оборудования экипажа. Позже причинами катастрофы Межгосударственный авиационный комитет назвал неправильные действия экипажа и психологическое давление на него.

Польская прокуратура обвинила в трагедии российских диспетчеров.

В 2014 году Польша возобновила расследование крушения самолета Ту-154 под Смоленском, а в 2017 году переквалифицировала обвинения с «бессознательного» в «сознательное» доведение россиянами экипажа президентского самолета до авиакатастрофы.

Впоследствии бывший министр обороны Польши, председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич заявил, что причиной смерти был взрыв, который произошел перед тем, как самолет упал на землю. В свою очередь, в СК РФ утверждают, что на борту самолета взрыва не было.