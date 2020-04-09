В Кремле заявили, что Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории России

Так объяснил пресс-секретарь Путина сравнение президентом эпидемии коронавируса с нашествием печенегов и половцев, «которые не раз терзали Россию».

Киевскую Русь нельзя вычеркнуть из истории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН можно ли воспринимать слова президента РФ Владимира Путина о том, что «печенеги и половцы терзали нашу страну» как территориальные претензии к Украине, поскольку эти события тысячелетней давности происходили прежде всего в Киеве.

Читайте такжеNeue Zürcher Zeitung: Кремль оказался на удивление слабым в борьбе с COVID-19

«Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, все-таки исторически была Киевской Русью. И действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь - и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли. Поэтому Киевская Русь, вы же ее никуда не денете, вы ее из нашей истории никуда не вычеркнете», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Владимир Путин сам добавил в свое выступление на совещании с главами регионов по коронавирусу слова о печенегах и половцах.

«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали», - отметил Песков, отвечая на вопрос, были ли эти слова инициативой спичрайтеров или самого главы государства.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент РФ Путин сравнил эпидемию коронавируса с нашествием печенегов и половцев и пообещал победить «эту заразу коронавирусную».

«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы. Со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», - подчеркнул Путин.