Мейуэзер признан богатейшей знаменитостью по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых знаменитостей с самыми высокими доходами. В этот раз рейтинг возглавил боксер Флойд Мейуэзер.

Его доход составил $300 млн, передает Би-би-си. На втором месте еще один боксер - Мэнни Пакьяо, заработавший $160 млн. Читайте такжеГонорар боксера Мейуэзера за один бой составит рекордные 120 млн. долларов Третье место досталось певице Кэти Перри с доходом $135 млн. В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей также вошли: группа One Direction, писатель Джеймс Паттерсон, актер Роберт Дауни-младший и футболист Криштиану Роналду.

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