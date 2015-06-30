Мейуэзер признан богатейшей знаменитостью по версии Forbes
12:44, 30 июня 2015Мир
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых знаменитостей с самыми высокими доходами. В этот раз рейтинг возглавил боксер Флойд Мейуэзер.
Мейуэзер назван знаменитостью с самыми высокими доходами / fightnews.ru
Его доход составил $300 млн, передает Би-би-си. На втором месте еще один боксер - Мэнни Пакьяо, заработавший $160 млн.
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Третье место досталось певице Кэти Перри с доходом $135 млн.
В десятку самых высокооплачиваемых знаменитостей также вошли: группа One Direction, писатель Джеймс Паттерсон, актер Роберт Дауни-младший и футболист Криштиану Роналду.
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