У берегов Турции круизный лайнер столкнулся с танкером

Следовавший из Греции в Турцию круизный лайнер столкнулся с танкером с грузом нефти и нефтепродуктов в северной части пролива Дарданеллы в ночь на 27 июня.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Морской бюллетень».

Как отмечается в сообщении, столкновение произошло в 01.25 по местному времени.

На борту следовавшего из Греции в Стамбул под мальтийским флагом круизного лайнера Celestyal Crysta находились 853 пассажира и 382 члена экипажа.

По информации издания, среди пассажиров лайнера есть пострадавшие, из-за повреждений на танкере произошла утечка нефти. Масштабы утечки и число пострадавших пока не известно.

Как сообщает «Морской бюллетень», столкновение произошло по вине обоих судов, центр управления движением судов в проливе предупреждал оба судна об опасности столкновения. Сейчас лайнер и танкер поставлены на якорь вблизи Галлиполи.