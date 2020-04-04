В Евросоюзе призвали прекратить все вооруженные конфликты из-за пандемии коронавируса

В то же время в ЕС выступают за сохранение санкций, введенных с целью препятствования поставкам оружия в зоны боевых действий.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель призывает все страны, вооруженные и террористические группы прекратить все вооруженные конфликты и не препятствовать поставкам гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.

Об этом говорится в декларации Борреля от имени Евросоюза по призыву генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша установить немедленный глобальный режим прекращения огня в связи с пандемией COVID-19.

В частности, высокий представитель ЕС заявил, что "борьба с глобальной пандемией, которая забирает так много жизней и испытывает функционирование нашего общества, является беспрецедентным вызовом, который требует глобального единства, сотрудничества, солидарности и сострадания".

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В то же время, Боррель подчеркнул, что вызовы, с которыми мир сталкивался до вспышки вируса, никуда не исчезли. «Пандемия, скорее всего, обострит некоторые из них», - прогнозирует вице-президент ЕК.

"Сейчас больше, чем обычно, пора согласовать всемирное перемирие, прекратить все вооруженные конфликты и немедленно остановить боевые действия. Нельзя допустить, чтобы террористические группы, которые определены таковыми Организацией Объединенных Наций, получили преимущество от этого перемирия. Мы настоятельно призываем тех, кто участвует в вооруженных конфликтах везде в мире, присоединиться к усилиям для поиска политического разрешения конфликтов", - подчеркнул Боррель.

"Мы также настоятельно призываем все противоборствующие в войнах стороны полностью соблюдать международное гуманитарное право и гарантировать беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи. Это даже еще более жизненно в связи с пандемией коронавирус. Сейчас настало время отдать всю нашу энергию и ресурсы борьбе с мировым общим вызовом - коронавирусом», - заявил высокий представитель ЕС.

Он добавил, что теперь важно сосредоточить внимание на глобальном здравоохранении.

Боррель убежден, что только совместными усилиями можно защитить наиболее уязвимых людей как в медицинском, так и экономическом отношении, от вируса.

«Европейский Союз отмечает, что санкции не должны препятствовать доставке необходимого оборудования и продовольствия, важных для борьбы с коронавирусом и для ограничения его распространения всем миром», - отметил Боррель.

По его словам, в Евросоюзе подчеркивают, что санкции ООН и ЕС предусматривают исключения из гуманитарных соображений.

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"С помощью применения этих исключений, ЕС и его страны-члены обеспечат, чтобы эти санкции не мешали глобальной борьбе с COVID-19, вместе с тем подчеркивая, что они продолжают играть незаменимую роль в противодействии нарушениям международного права, противодействии распространению (оружия массового уничтожения), прекращению потока вооружения в зоны войн, противодействии злоупотреблениям с правами человека, а также наказанию тех, кто подрывает мирные процессы", - подчеркивается в декларации.

Кроме того, ЕС призывает другие страны сделать необходимые разъяснения, чтобы обеспечить, что их санкции не будут препятствовать глобальной борьбе с пандемией.

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