В Таиланде за первоапрельские шутки о COVID-19 будут сажать в тюрьму

Шутки, переданные через интернет, соцсети или СМИ, и касающиеся коронавируса будут караться тюремным заключением до двух лет.

Генеральная прокуратура Таиланда предупредила граждан, что за первоапрельские шутки о коронавирусе COVID-19 будут наказывать тюремными сроками.

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«Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях ЧП будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тыс. бат (около $1,3 тыс.)», - цитирует пресс-службу ведомства местный телеканал Thai PBS, передает kommersant.

По последним данным, в стране подтверждены более 1,6 тыс. случаев заражения, 10 человек умерло. С 26 марта в Таиланде введен режим ЧС, также полностью запрещены въезд и выезд из страны. Во всем мире число заболевших COVID-19 превысило 850 тыс. человек.