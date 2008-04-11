Пираты освободили экипаж яхты, в составе которого была гражданка Украины

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию об освобождении экипажа французской яхты «Le Ponant», в составе которого была гражданка Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, в соответствии с информацией, полученной Посольством Украины во Французской Республике от МИД Франции, сегодня утром, без применения военной силы освобождена гражданка Украины и остальные члены экипажа яхты «Le Ponant», захваченной пиратами 4 апреля с.г.

Освобожденный экипаж переправлен на борт французского военного корабля.

По оценке Консульства Украины в Марселе, освобождение заложников стало результатом успешных переговоров, проведенных с пиратами компанией «СМА CGM», владельцем упомянутого судна.

Министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР сообщил, что в ближайшее время будет обеспечено возвращение бывших заложников во Францию.

Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины во Франции, Эфиопии, Кении, консульстве Украины в Марселе и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля неподалеку от Сомали пираты захватили французскую яхту класса люкс «Ponant». На ее борту находились около 30 человек экипажа, среди которых гражданка Украины.

МИД Украины сообщал, что пираты не выдвигали никаких требований террористического характера, их нападение носит исключительно финансовые интересы.