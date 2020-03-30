CNN: В Италии выпускников-медиков сразу "бросают" на передовую пандемии COVID-19

Рим упростил процесс приема выпускников на работу в больницы, где не хватает кадров.

Студенке медицинской школы Чиаре Бонини 26 лет. Она только сдала свои выпускные экзамены. Но молодого врача сразу же отправили на передовую линию борьбы с опасным коронавирусом, который охватил Италию.

"Я хочу помочь своему городу, который переживает этот драматический момент. Врачей очень не хватает", - сказала она CNN в городе Бергамо.

Бонини одна из тысяч итальянских выпускников, которые откликнулись на призыв правительства Италии помочь побороть смертельную эпидемию вируса. Количество смертей в европейской стране перевалило за 10 тысяч в минувшие выходные.

Это треть от общего количества жертв вируса в мире, которых насчитывается более 30 тысяч. Больницы Италии находятся в чрезвычайном напряжении. Поэтому страна ускорила переход выпускников медицинских школ в категорию доступной рабочей силы. Выпускные экзамены сократили, а количество вакансий расширили.

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Для многих выпускников это будет первая работа в индустрии, которая переживает самый большой кризис за поколение. Они возьмутся за нее на фоне смерти 50 врачей от коронавируса, о чем свидетельствуют данные национальной федерации медиков Италии.

Директор отдела инфекционных заболеваний больницы святого Сальваторе в городе Л'Аквила доктор Алессандро Гримальди сказал, что резкие и быстрые изменения в процедуре трудоустройства выпускников медицинских школ - это большое потрясение для итальянской системы образования. Сейчас студенты обязаны проходить ординатуру по своей медицинской специальности. Но, по словам Гримальди, есть всего 3-4 тысячи мест в ординатуре. Поэтому на всех выпускников их не хватает и многие из них уезжают работать за границу. По его словам, несмотря на то, сколько стоит обучение итальянских медиков, позволять выпускникам выезжать за границу - это все равно что "дарить Ferrari другим странам каждый год".

"Эти выпускники были бы таким замечательным ресурсом, особенно сейчас", - добавил он.

Поэтому на шестую неделю карантина в Италии молодые итальянские врачи попадают просто на передовую пандемии.

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26-летняя Чиара Бонини готовилась к выпускным экзаменам в Университете Л'Аквилы в центральной Италии, когда правительство призвало студентов-медиков помочь бороться с эпидемией на севере. Девушка собиралась работать в родном городе Бергамо. Но эти планы изменились, когда она заразилась коронавирусом от своего парня, который уже работает врачом. Выздоровев, Бонини ждет, когда ей разрешат выписаться и идти работать. Уже переболев COVID-19, она теперь меньше боится новой работы.

"Моя иммунная система уже с этим боролась. Поэтому если я снова заражусь, мое тело как-то распознает вирус. Единственное, чего я боюсь в случае повторного заражения, это что я буду заражать других. Не хочу передавать эту болезнь другим", - сказала Бонини.