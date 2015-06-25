У российского оперного певца Хворостовского диагностировали опухоль мозга
08:50, 25 июня 2015Мир
2985 0
Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все выступления до конца августа, после того как ему диагностировали опухоль мозга.
Хворостовскому диагностировали опухоль мозга / Фото УНИАН
Об этом со ссылкой на сайт артиста сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В последнее время Хворостовский боролся с серьезными проблемами со здоровьем, но этот диагноз - новый, говорится в сообщении. Его голос в норме, но он страдает от серьезных нарушений равновесия.
"Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично", - говорится в сообщении.
Читайте такжеНа 41-м году жизни умерла российская певица Жанна Фриске
Если дальнейшие выступления не будут отменены, Хворостовский продолжит гастроли в конце сентября концертами в Нью-Йорке. На 29 октября и 2 ноября запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter