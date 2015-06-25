У российского оперного певца Хворостовского диагностировали опухоль мозга

Об этом со ссылкой на сайт артиста сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В последнее время Хворостовский боролся с серьезными проблемами со здоровьем, но этот диагноз - новый, говорится в сообщении. Его голос в норме, но он страдает от серьезных нарушений равновесия.

"Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично", - говорится в сообщении.

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Если дальнейшие выступления не будут отменены, Хворостовский продолжит гастроли в конце сентября концертами в Нью-Йорке. На 29 октября и 2 ноября запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге.