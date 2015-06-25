У российского оперного певца Хворостовского диагностировали опухоль мозга

08:50, 25 июня 2015
Мир
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Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил все выступления до конца августа, после того как ему диагностировали опухоль мозга.

Фото УНИАН

Об этом со ссылкой на сайт артиста сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В последнее время Хворостовский боролся с серьезными проблемами со здоровьем, но этот диагноз - новый, говорится в сообщении. Его голос в норме, но он страдает от серьезных нарушений равновесия.

"Дмитрий начнет курс лечения на этой неделе и настроен оптимистично", - говорится в сообщении.

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Если дальнейшие выступления не будут отменены, Хворостовский продолжит гастроли в конце сентября концертами в Нью-Йорке. На 29 октября и 2 ноября запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

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