Православные Эфиопии вышли на крестный ход против коронавируса (фоторепортаж)

По состоянию на 26 марта в Эфиопии зафиксировано 12 эпизодов заражения COVID-19.

Эфиопская православная церковь провела в Аддис-Абебе массовое шествие против коронавируса.

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Фоторепортаж с места событий опубликовал Reuters. На них можно видеть, как крупная колонна верующих следует за священнослужителями.

Последние благословляют своих последователей благовониями, которые, как представляются, способны защитить от вируса.

По состоянию на 26 марта в Эфиопии зафиксировано 12 эпизодов заражения коронавирусом.

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