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Православные Эфиопии вышли на крестный ход против коронавируса (фоторепортаж)

14:23, 26 марта 2020
Мир
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В Эфиопии устроили крестный ход против COVID-19 / REUTERS

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Фоторепортаж с места событий опубликовал Reuters. На них можно видеть, как крупная колонна верующих следует за священнослужителями.

Последние благословляют своих последователей благовониями, которые, как представляются, способны защитить от вируса.

По состоянию на 26 марта в Эфиопии зафиксировано 12 эпизодов заражения коронавирусом.

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