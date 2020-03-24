Politico: Чему может научить о коронавирусе кино об эпидемиях?

Голливуд на самом деле может многое рассказать Вашингтону о том, как разобраться с пандемией.

Безлюдные улицы, пустые офисы и спортивные залы. Небольшой город в Калифорнии с 2600 жителями под карантином в окружении военных. Нормированный медицинский уход. Чиновники ведут политические войны и бюрократические баталии.

Все эти сцены разворачиваются перед глазами, но, к счастью, не в рамках выпуска новостей, а в кадре целого поколения голливудских блокбастеров и мини-сериалов о вирусных эпидемиях.

"В первые недели общенациональной чрезвычайной ситуации в США, я заперся на добровольный карантин в своей квартире. Я держал социальную дистанцию от людной вечеринки по случаю Дня Святого Патрика, на которой веселились и слушал репет кавер-группы на Bon Jovi возле ирландского паба через дорогу. Потом я "запоем" смотрел шоу про вирусы на протяжении 10 часов: от "Эпидемии" за 1995 год до "Горячей зоны" за 2019-й", - пишет Адам Врен на страницах Politico.

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"И хоть я не доктор эпидемиологии, уроки, которые лежали на поверхности все эти годы и которые я вынес, будут все равно ценны для многих в команде, которая занимается проблемой коронавируса в Белом доме. Все там: от призывов к социальному дистанцированию в "Эпидемии" до описания замедления реакции из-за межведомственного взаимодействия в "Горячей зоне"", - добавляет автор.

Даже эпиграф "Эпидемии" от лауреата Нобелевской премии и бактериолога Джошуа Ледерберга должен был обратить внимание общества на суть пандемий еще раньше: "Единственная самая большая угроза доминированию человечества на планете - это вирус". Однако, автор заметил еще кое-что. Все эти фильмы, вероятно, сделали людей равнодушными к вирусам, которые грозят ему больше всего, то есть тем, которые не вызывают большой смертности и не уродуют тело.

В "Эпидемии" полковник Сэм Дэниелс в исполнении Дастина Хоффмана - это вирусолог из Института медицинских исследований Сухопутных войск США. Он борется с вирусом под названием "мотаба", который повышает температуру тела и убивает 100% своих жертв за 2-3 дня. В "Горячей зоне" эбола тоже вызывает лихорадку и убивает пациентов очень быстро. В "Заразе" уровень смертности вируса MEV-1 составляет около 20%. Если бы произошла вспышка "мотаби", правительство США очень быстро ввело бы карантин в городах, закрыло бы школы и несущественный бизнес. Если бы эбола распространилась в Индианаполисе, гуляки в ирландском баре через дорогу от дома автора точно остались бы дома.

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"Но мои соседа, похоже, не видят, что COVID-19 на самом деле более коварен и опасен, чем вирусы в фильмах. Его уровень смертности выражается одной цифрой. Он достаточно низкий, чтобы заставить их думать, что бояться нечего. Но при этом коронавирус не менее способен вывести из строя нашу экономику и образ жизни, если не больше, чем большинство смертельных вспышек, сдержать которые можно скорее", - пишет автор.

На этой неделе эпидемиолог из Колумбийского университета доктор Аян Ликин усомнился, что массовая культура способна повлиять на взгляды общества.

"Не думаю, что фильмы могут изменить то, как люди чувствуют себя относительно тех или иных вещей", - сказал он, добавив, что сотрудничает с автором "Заразы" Скоттом Барнсом над кампанией общественного информирования о коронавирусе.

"США удалось уклониться от всех последних инфекционных болезней. И, по моему мнению, наше правительство ничего не делает, пока во всех заголовках не закричат, что ситуация горячая", - сказала технический консультант "Заразы" и профессор ветеринарной медицины Западного университета здравоохранения Трейси МакНамара.

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"Зараза" затрагивает вялый подход общества к любому вирусу, который происходит не из студий Голливуда. В одной из сцен фильма репортер спрашивает администратора Центра профилактики и контроля заболеваний США (CDC) Эллиса Чивера, которого играет Лоуренс Фишборн, не чрезмерно ли правительство реагирует на вирус, который отберет жизни 26 миллионов человек за 29 дней.

"Доктор Чивер, не волнует ли вас, что CDC встал перед проблемой доверия теперь после чрезмерной реакции на H1N1?", - спрашивает репортер в эпизоде фильма.

"Я отдаю предпочтение новостным репортажам о нашей чрезмерной реакции, чем о том, что много людей потеряли жизнь, потому что мы не достаточно сделали", - ответил Чивер.

Такие эпизоды и драматические пресс-конференции - неотъемлемая часть фильмов о катастрофах. Теперь мы видим такое почти каждый день в новостях, когда группа реакции дает брифинги о коронавирусе.

"Десятилетиями эти фильмы пугали зрителей невидимым врагом, острой апокалиптической реальностью противостояния человечества против природы. Но реальный конфликт во всех этих фильмах на самом деле в кое-чем другом: это мы против бюрократии. Это кино не столько о катастрофе, как о правительствах", - говорится в статье.

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""Зараза" очень убедительный фильм. В жизни все разворачивается очень похожим образом. Скорость распространения, способ распространения", - говорит МакНамара, которая обнаружила западнонильский вирус летом 1999 года, когда работала главным патологом в зоопарке Бронкса. Тогда вороны стали падать с неба прямо на вольеры.

Как оказалось, Голливуд десятилетиями предлагал Вашингтону подсказки о том, как пандемии могут разворачиваться. И что правительству следует сделать, чтобы побороть ее. Нужно избегать межведомственных, междоусобных стычек и закулисных сражений, а также упорядочить бюрократию. Фильмы говорят, что внутренние закулисные споры только ухудшают ситуацию. И именно это происходит сейчас между Секретарем по вопросам здоровья и кадров (HHS) Алексом Азаром и администратором Центра медицинского ухода и служб медицинской помощи (CMS) Сима Верма, чье ведомство входит в состав HHS, но действует независимо.

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"Ряд инцидентов за последние 120 дней обнаружили брак базовой коммуникации между CMS и HHS. А это уничтожает миссию HHS и подрывает общественное доверие", - писал в недавней служебной записке председатель HHS по вопросам информации Хосе Ариета.

Под "последними инцидентами" имелся в виду случай за 23 февраля, когда служба электронной почты HHS вышла из строя. Из-за этого критически важные письма по финансированию борьбы с коронавирусом были задержаны на 11 часов. Причиной стало то, что CMS не сообщил лидерам HHS, что собирается слать тысячи сообщений через эту систему. Технический сбой таким образом замедлил реакцию на эпидемию.