В Мадриде будут складывать тела умерших от коронавируса на крытом катке

Количество смертей из-за вируса перевалило за тысячу и мест в морге не хватает.

Мадрид собирается использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.

Как пишет Reuters, количество жертв COVID-19 перевалило за 1263. А всего случаев заражения зафиксировано 10575, о чем сообщают власти столицы Испании. В торговом центре Palacio de Hielo размещен каток олимпийских размеров площадью 1800 квадратных метров. Администрация центра предложила использовать его как морг.

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Нецелевое использование ледяной площади будет происходить в координации с правительством региона Мадрид и военными чрезвычайными подразделениями, которые были развернуты по всей территории Испании на прошлой неделе с целью помощи в борьбе с эпидемией коронавирус.