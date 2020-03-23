CNN: Пандемия коронавируса вызвала "эпидемию" прорицателей конца света

Распространение фальшивых "пророчеств" о приближении конца света сеет страх и может привести к опасным последствиям.

Летом 2008 года пожилого возраста экстрасенс, который утверждал, что получил свои необычайные способности в 5 лет, опубликовал книгу зловещих предсказаний.

"Примерно в 2020 году страшная, похожая на пневмонию болезнь, распространится по всему миру. Она будет вредить легким и бронхам, и никакое лечение не подействует", - говорилось в книге.

"Самым удивительным будет то, что болезнь исчезнет так же резко и быстро, как и появилась. Атака повторится через десять лет, а потом болезнь исчезнет навсегда", - гласило предсказание.

Как пишет CNN, страшное обещание исчезло из памяти публики. А автор книги Сильвия Браун скончалась в 2013 году. Но эпидемия коронавируса вернула внимание к ее литературной работе под названием "Конец дней: предсказания и пророчества о конце света". Теперь она на втором месте в рейтинге Amazon. Копии книги экстрасенса продаются за сотни долларов.

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"Правительства и органы здравоохранения выпустили все возможные инструкции, призванные помочь людям защититься от распространения COVID-19. Но существует другая зараза, которую эксперты, кажется, не могут остановить: это пошесть пророков, которые предостерегают, что коронавирус - это знак приближения "конца наших дней"", - пишет CNN.

Пандемия заставляет людей, которые паникуют, опустошать полки книжных магазинов. Многочисленные "пророчества" о конце света, вроде "предсказаний" Браун распространяются в интернете, смешивая страх перед коронавирусом со всем: от политической паранойи о "мировом правительстве, которое контролирует ООН" до австралийских лесных пожаров и роя саранчи в Африке. Многие из них невероятно ошибочно трактуют библейскую книгу Откровения Иоанна Богослова. Часто эти пандемические "пророки" завершают свои предсказания знаками с надписью: "Если у вас нет Библии, купите экземпляр!".

Эксперты, которые исследуют религии и пророчества профессионально, говорят, что такие прорицатели из социальных сетей и экстрасенсы должны посидеть в "добровольном карантине". Потому что они вредят духовному и психологическому здоровью людей. Прорицатели также приписывают себе знания, существование которых религиозные деятели даже не решаются предположить. Когда католический теолог из Университета Богоматери в Индиане Улрих Ленер наткнулся в социальных сетях на священника, который утверждал, что COVID-19 - это начало апокалипсиса, он прислал в ответ: "Матфей, 24:36".

В этом эпизоде Нового Завета Иисус говорит о конце света: "О дне том и часе не знает никто: ни ангелы небесные, ни Сын, только Отец".

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"Иисус Христос говорит: "О часе никто не знает", а тут самопровозглашенный "пророк" современности, получается, знает больше, чем ангелы у Божьего престола", - сказал Ленер.

По его мнению, некоторые пророчества в интернете порожденные другим человеческим грехом - гордыней.

"Возможно в этих людях, которые разжигают массовую панику, живет определенная гордыня, раздутая самоуверенность в том, что у них есть какое-то особое знание. Если это не бесовщина, то я не знаю, что это", - добавил Ленер.

Но один из тех, кто связывает COVID-19 с библейскими текстами про конец света, уверяет, что не пытается распространять страх. Элиша Джонс - молодой директор церкви на юго-востоке Техаса. Он разместил на Facebook эпизод из Второй книги Паралипоменон, в котором Бог говорит Соломону: "Если я заключу небо и не будет дождя, если прикажу саранче поядать землю или пошлю мировую язву на народ мой, и смирится народ мой, что над ними именуется именем моим, и будут молиться, и будут искать Имя Моего, и свернут со злых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их!".

Другой пользователь поделился этим библейским эпизодом, дописав: "Австралийские лесные пожары - дождь шел черный. Африка - нашествие саранчи. Мировая пандемия - COVID-19". В комментарии CNN Джонес сказал, что пытался предупредить людей, что "Иисус говорил, что эти вещи произойдут" и что Земля сейчас переживает "боль родов перед вторым приходом Иисуса".

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"Я определенно думаю, что это может быть прямым признаком чего-то, что, как говорил Бог, произойдет или что это предвестник событий, которые надвигаются", - сказал Джонс о COVID-19 и других событиях в мире.

Но какими бы не были мотивы, предсказания конца света всегда не сбывались. CNN напоминает о всех страшных "пророчествах" перед началом 2000 года и о конце света по "календарю майя", который должен был наступить в 2012, но ничего не произошло. Историки говорят, что в 17 веке в Европе христиане верили, что конец света наступит в 1666 году. Ведь число "666" - это "число Зверя", упоминаемое в Откровении Иоанна Богослова. Когда того же года вспыхнул Большой пожар в Лондоне, много кто считал это воплощением пророчества.

Автора и экстрасенса Баун часто критиковали за неточности ее пророчеств еще при жизни. Она делала многочисленные заявления о преступлениях, которые затем становились причиной дополнительных страданий семей жертв. Даже предсказания о ее собственной смерти оказалось ложным. Браун утверждала, что умрет в возрасте 88 лет, но на самом деле это произошло, когда ей было 77. Даже ее "пророчество" о загадочной респираторной болезни в 2020 году не такое уж и правдоподобное, если рассмотреть его критически.

Сайт проверки фактов Snopes заметил, оценивая книгу Браун, что "выдвижение размытых утверждений о вероятных событиях - это не пророчество". Сайт обозначил ее предсказания не как правду или ложь, а как "смесь", которая содержит значительные элементы и правды, и лжи.

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"Не известно, были ли "пророчества" Браун удачной догадкой, если заметить, что ее книга была написана после эпидемии SARS", - сделал вывод Snopes.

Издание пишет, что распространение библейских эпизодов на фоне пандемии COVID-19 может быть на самом деле опасным. Потому что усиливает веру людей, предоставляя дополнительное значение событиям, которые кажутся жестокими и деспотичными. Но эксперт Тимоти Билл замечает, что те, кто распространяет библейские эпизоды и связывает их с пандемией, не просто неправильно трактуют текст. Они могут навредить психологическому здоровью других.

"У меня была студентка, которая читала книгу Иоанна Богослова на набережной. Она уснула и проснулась посреди грозы. Девушка была в панике. Ей казалось, что она попала в книгу", - сказал Билл, который преподает религиоведение в Западном резервном университете Кейса в Огайо.

Он также добавил, что распространение и неправильная трактовка текста Библии может привести к тому, что люди сложат руки перестанут решать проблемы. По мнению Билла, люди, охваченные паникой из-за COVID-19, могут начать игнорировать все, что угрожает выживанию человечества, к примеру, климатические изменения.

"Это может стать призывом к бездействию. Это все равно, что сказать людям, что все, что происходит - воля Божья. И будет становиться все хуже, прежде чем станет лучше. Поэтому нельзя ничего поделать, потому что это воля Божья", - пояснил эксперт.