цей матеріал доступний українською

Коронавирус - карта распространения 17 апреля

10:51, 17 апреля 2020
Мир
562222 2
Карта распространения коронавируса 17 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 17 апреля 2020 в мире инфицированы 2 159 450 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 17 апреля, десятка лидеров

  • 671 425 США
  • 184 948 Испания
  • 168 941 Италия
  • 147 091 Франция
  • 137 698  Германия
  • 104 148 Великобритания
  • 83 753 Китай
  • 77 995 Иран
  • 74 193 Турция
  • 34 809 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

145 568 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 33 286 человек. В Италии - 22 170 смертей, в Испании - 19 315 человек, во Франции - 17 920  человек, в Великобритании - 13 729 человек. По всему миру 549 592 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter