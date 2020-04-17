Коронавирус - карта распространения 17 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 17 апреля 2020 в мире инфицированы 2 159 450 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 17 апреля, десятка лидеров

671 425 США

184 948 Испания

168 941 Италия

147 091 Франция

137 698 Германия

104 148 Великобритания

83 753 Китай

77 995 Иран

74 193 Турция

34 809 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

145 568 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 33 286 человек. В Италии - 22 170 смертей, в Испании - 19 315 человек, во Франции - 17 920 человек, в Великобритании - 13 729 человек. По всему миру 549 592 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.