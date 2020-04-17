Коронавирус - карта распространения 17 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 17 апреля 2020 в мире инфицированы 2 159 450 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 17 апреля, десятка лидеров
- 671 425 США
- 184 948 Испания
- 168 941 Италия
- 147 091 Франция
- 137 698 Германия
- 104 148 Великобритания
- 83 753 Китай
- 77 995 Иран
- 74 193 Турция
- 34 809 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
145 568 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 33 286 человек. В Италии - 22 170 смертей, в Испании - 19 315 человек, во Франции - 17 920 человек, в Великобритании - 13 729 человек. По всему миру 549 592 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.