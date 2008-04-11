Россия и США проведут сегодня переговоры по ВТО

Россия и США проведут сегодня в Вашингтоне переговоры по ВТО. Их возглавят вице- премьер - министр финансов России Алексей Кудрин и представитель США на торговых переговорах в ранге члена кабинета Сюзан Шваб. Об этом сообщил в четверг глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

Он рассказал, что в четверг у него состоялась подготовительная встреча с подчиненными Шваб, на которой готовилась повестка дня предстоящих переговоров, передает ИТАР-ТАСС .

«Она касается ВТО, что мы должны сделать для того, чтобы активно продвигать этот процесс вперед, какие остаются проблемы и как нам их решать», - продолжил Медведков.

Газета.ру