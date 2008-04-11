Генсек ООН не поедет на открытие Олимпиады

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не будет присутствовать на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, сообщает Reuters.

Как рассказала в четверг пресс-атташе генсека ООН Мари Окабе (Marie Okabe), "рабочий график Пан Ги Муна, к сожалению, не позволит ему посетить открытие Олимпиады". Руководство КНР, добавила она, было уведомлено о планах Пан Ги Муна еще несколько месяцев назад. Какие мероприятия помешают генсеку ООН посетить Пекин во время Игр, Окабе уточнить отказалась.

В среду стало известно, что на церемонию открытия Олимпиады в Пекине не приедет и премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Официальные представители премьера также объявили, что решение не приезжать на открытие Игр было принято Брауном несколько месяцев назад. Однако, в отличие от Пан Ги Муна, Браун пообещал присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады.

Правозащитные и общественные организации ряда стран выступили с призывом бойкотировать Олимпиаду в Пекине в знак протеста против политики Китая в отношении Тибета.

Лента.ру