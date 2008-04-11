Как обеспечить равные права немецкого языка в Евросоюзе?

50 депутатов Европарламента и представители 18-ти европейских регионов просят усилить внимание к применению немецкого языка в европейских институтах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующая петиция была передана сегодня комиссару ЕС по вопросам мультилингвизма Леонарду ОРБАНУ.

В петиции, переданной комиссару делегацией во главе с министром по европейским делам Гессена Ролкером ХОФФОМ, депутатом Европарламента Михаэлем ГАЛЕРОМ и министром образования немецкоязычной коммуны Бельгии Оливером ПААСХОМ, содержится требование обеспечить равное отношение к немецкому как к рабочему языку, обеспечить публикацию всех документов и работу всех веб-сайтов на немецком языке, обеспечить право граждан обращаться в институты на немецком.

В свою очередь, комиссар приветствовал инициативу содействовать развитию немецкого языка, однако отметил, что немецкий остается привилегированным языком наряду с английским и французским как рабочий язык Еврокомиссии. Кроме того, граждане ЕС уже имеют право обращаться в европейские институты на немецком, как и на всех остальных 22-х языках, которые имеют статус официальных языков ЕС.

Комиссар также отметил, что Еврокомиссия продолжает диалог с Германией и другими странами-членами относительно того, как улучшить перевод и гарантировать долгосрочную стабильность текущего лингвистического режима в рамках бюджетных назначений.